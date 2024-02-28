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07:56, 28 февраля 2024Бывший СССР

В Харьков прибыли резервы ВСУ

Марочко: в Харьков прибыли резервы ВСУ и расположились в общежитии вуза

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что в Харьков прибыли переброшенные резервы одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, они расположились в общежитии действующего вуза, сообщает РИА Новости.

«В общежитие одного из функционирующих высших учебных заведений города Харькова начали заселяться украинские военнослужащие численностью до роты, прибывшие из центральной части страны», — заявил он.

Марочко уточнил, что внешние признаки указывают на то, что подразделение, о котором идет речь, функционирует с недавних пор и создано в качестве резерва 57-й мотопехотной бригады ВСУ.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что считает целесообразным признать Службу безопасности Украины (СБУ), Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) и Вооруженные силы республики террористическими организациями.

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      Марина Совина
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