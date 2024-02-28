Tesla выпустит новый спортивный электромобиль

Reuters: спортивный электрокар Tesla Roadster выйдет в 2025 году

Глава компании Tesla Илон Маск анонсировал выпуск второго поколения спортивного электрокара Roadster. Об этом сообщает Reuters.

По словам Маска, его корпорация будет стремиться выпустить Roadster второго поколения в 2025 году. Предприниматель рассказал, что в компании уточнили сроки и объемы выпуска электрокара, но заметил, что разработка автомобиля еще ведется. «Серийный дизайн Roadster будет завершен и представлен к концу этого года», — пообещал Маск.

Журналисты напомнили, что второе поколение Tesla Roadster было анонсировано в конце 2017 года. Четырехместный спорткар первоначально должны были выпустить в 2020 году. В 2021 году Илон Маск отложил выпуск электрокара на 2023 год из-за проблем в цепочке поставок.

Оригинальный Tesla Roadster был представлен в 2008 году, он оказался первым серийным автомобилем компании. Модель выпускали до 2012 года. Всего компанией было собрано около 2600 электромобилей. В феврале 2018 года личный Tesla Roadster Илона Маска был запущен в космос на ракете Falcon Heavy.

В конце февраля инженеры компании Tesla заявили, что кузов стального пикапа Cybertruck на самом деле не может ржаветь. В корпорации объяснили, что ржавеют частицы металлического мусора, которые могут пристать к стальному кузову автомобиля.