Tesla выпустит новый спортивный электромобиль
Глава компании Tesla Илон Маск анонсировал выпуск второго поколения спортивного электрокара Roadster. Об этом сообщает Reuters.
По словам Маска, его корпорация будет стремиться выпустить Roadster второго поколения в 2025 году. Предприниматель рассказал, что в компании уточнили сроки и объемы выпуска электрокара, но заметил, что разработка автомобиля еще ведется. «Серийный дизайн Roadster будет завершен и представлен к концу этого года», — пообещал Маск.
Журналисты напомнили, что второе поколение Tesla Roadster было анонсировано в конце 2017 года. Четырехместный спорткар первоначально должны были выпустить в 2020 году. В 2021 году Илон Маск отложил выпуск электрокара на 2023 год из-за проблем в цепочке поставок.
Оригинальный Tesla Roadster был представлен в 2008 году, он оказался первым серийным автомобилем компании. Модель выпускали до 2012 года. Всего компанией было собрано около 2600 электромобилей. В феврале 2018 года личный Tesla Roadster Илона Маска был запущен в космос на ракете Falcon Heavy.
В конце февраля инженеры компании Tesla заявили, что кузов стального пикапа Cybertruck на самом деле не может ржаветь. В корпорации объяснили, что ржавеют частицы металлического мусора, которые могут пристать к стальному кузову автомобиля.