Россиянам разъяснили новые условия выезда детей за границу

Shot: россиянам разъяснили условия выезда детей без загранпаспорта из страны

Требование о постановке штампа о гражданстве в свидетельство о рождении ребенка коснется тех детей, которые еще не имеют загранпаспорта и собираются выехать в Абхазию, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Новые условия поездок несовершеннолетних за границу разъяснили россиянам в Telegram-канале Shot.

Уточняется, что с перечисленными странами у России заключены договоры, согласно которым туда можно попасть без загранпаспорта, а при наличии лишь российских документов, удостоверяющих личность. Так, с 1 марта 2024 года родители, отправляющиеся в эти государства с детьми, будут обязаны предоставить доказательство, что ребенок тоже является россиянином.

Соответствующий штамп в свидетельство о рождении можно поставить в паспортном столе. В противном случае пограничники могут не пропустить семью. При этом турагенты рекомендуют ставить соответствующую отметку даже при наличии у ребенка загранпаспорта.

Ранее в феврале стало известно, что российских туристов перестали выпускать из страны из-за ошибок в загранпаспортах. На границе начали разворачивать путешественников с пятилетними паспортами старого образца без биометрии, которые выдали в период с 2023 по 2024 год.

