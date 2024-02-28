Россияне стали чаще пропадать после собеседований

Talantix: в 2023 году 13 % соискателей не выходили на связь после собеседования

В 2023 году россияне стали вдвое чаще пропадать после собеседований. Об этом стало известно по итогам совместного исследования hh.ru и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (копия есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Эксперты проанализировали данные 3,7 миллиона случаев неудачного трудоустройства, которые рекрутеры указывали на платформе. Они выяснили, что за год уровень гостинга (когда соискатель пропадал после оффера или не выходил на связь в первый рабочий день) вырос на 107 процентов. Доля таких ситуаций за год выросла на 4,2 процентных пункта — с 8,7 до 12,9 процента от всех случаев несостоявшегося трудоустройства.

Чаще всего с гостингом сталкивались работодатели из сферы здравоохранения и социальных услуг (18 процентов неудачных наймов) компании оптовой и розничной торговли (17,3 процента), девелоперы (16,5 процента), HoReCa (15,7 процента) и ЖКХ (14,2 процента).

«Если компания регулярно сталкивается с гостингом или с отказами со стороны соискателя, то расходы на подбор персонала, по сути, вырастают в два раза, так как поиск приходится запускать заново. У соискателей есть выбор —они рассматривают и оценивают разные вакансии как с точки зрения финансовых аспектов, так и с точки зрения ценностного предложения работодателя, они ценят высокий уровень компенсации и финансовую стабильность работодателя, гарантию занятости. Когда заработные платы примерно одинаковы, для будущего трудоустройства соискатель выберет ту компанию, у которой сформирован доброжелательный, заботливый бренд работодателя», — пояснила директор по развитию CRM-системы Talantix Марина Хадина.

Как показал опрос SuperJob, каждый десятый из 500 опрошенных рекрутеров заявил, что ему приходилось отказывать в трудоустройстве из-за наличия у соискателя татуировок. Формально наличие тату не может быть причиной такого отказа, но в некоторых сферах, включая банки и отделы продаж, он действует негласно, отметили организаторы опроса. Доля негативного отношения к тату в России пока преобладает. 26 процентов респондентов заявили о положительном к ним отношении, 42 процента — об отрицательном. Еще примерно треть опрошенных с оценками не определилась.