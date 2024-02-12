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10:16, 12 февраля 2024Экономика

Рекрутеры заявили об отказах россиянам в трудоустройстве из-за татуировок

SuperJob: 10 % рекрутеров в России отказывали в трудоустройстве из-за татуировок

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Каждый десятый из 500 опрошенных рекрутеров заявил, что ему приходилось отказывать в трудоустройстве из-за наличия у соискателя татуировок, следует из результатов исследования, проведенного сервисом по поиску работу SuperJob.

Формально наличие тату не может быть причиной такого отказа, но в некоторых сферах, включая банки и отделы продаж, он действует негласно, отметили организаторы опроса.

В целом, говорится в материалах, доля негативного отношения к тату в России пока преобладает. 26 процентов респондентов заявили о положительном к ним отношении, 42 процента — об отрицательном. Еще примерно треть опрошенных с оценками не определилась. Женщинам такое украшение тела нравится больше, чем мужчинам (28 и 24 процента соответственно). Чаще в защиту татуировок высказывались граждане моложе 35 лет (45 процентов), а также с доходом до 49 тысяч рублей в месяц (34 процента).

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал «Ленте.ру», что татуировки считаются неуместными для работающих в сфере страхования специалистов, поскольку «ассоциируется с чем-то рискованным».

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      Дмитрий Воронин
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