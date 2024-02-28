Россиянин выпрыгнул из окна отдела полиции во время судебного заседания

В Челябинске мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции во время рассмотрения дела

Задержанный мужчина выпрыгнул из окна челябинского отдела полиции, пока его дело рассматривал суд по видеоконференцсвязи. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Челябинской области.

Уточняется, что ранее судимый за грабеж местный житель был доставлен в отдел полиции за пребывание в общественном месте в состоянии наркотического опьянения. Спустя несколько часов его перевели в комнату, расположенную на четвертом этаже, для проведения судебного заседания в дистанционном формате.

В какой-то момент времени злоумышленник встал и попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, выпрыгнув из окна кабинета. Он получил различные травмы и был доставлен в больницу. Мужчину не удалось спасти.

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