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14:31, 28 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин выпрыгнул из окна отдела полиции во время судебного заседания

В Челябинске мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции во время рассмотрения дела

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Задержанный мужчина выпрыгнул из окна челябинского отдела полиции, пока его дело рассматривал суд по видеоконференцсвязи. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Челябинской области.

Уточняется, что ранее судимый за грабеж местный житель был доставлен в отдел полиции за пребывание в общественном месте в состоянии наркотического опьянения. Спустя несколько часов его перевели в комнату, расположенную на четвертом этаже, для проведения судебного заседания в дистанционном формате.

В какой-то момент времени злоумышленник встал и попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, выпрыгнув из окна кабинета. Он получил различные травмы и был доставлен в больницу. Мужчину не удалось спасти.

Ранее вор-рецидивист из Сургута сбежал от конвоиров через открытое окно в служебной машине.

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      Олеся Мицкевич
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