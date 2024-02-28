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15:41, 28 февраля 2024Россия

Россиянка метнула палку в соседский кондиционер из-за мешавшего шума

В Ингушетии женщина метнула палку в кондиционер соседа из-за мешавшего ей шума

Фото: Carlos Lindner / Unsplash

Жительница Ингушетии метнула деревянную палку в соседский кондиционер из-за мешавшего ей шума. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям издания, россиянка до этого не раз просила мужчину починить устройство, но он ее просьбы проигнорировал.

Женщина решила исправить все сама: она схватила палку и бросила ее в вентилятор, зацепив внутренности.

Сосед практически сразу заметил поломку и обратился в полицию. Жительница Ингушетии отпираться не стала и нажаловалась в ответ.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества — ей предстоит заплатить соседу 68 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жительница поселка Янино Ленинградской области откусила ухо соседу, шумевшему сверху.

По версии девушки, она таким образом пыталась защищать и защищаться, поскольку двое соседей атаковали ее мужа. Сотрудники полиции организовали проверку.

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      Анна Щербакова
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