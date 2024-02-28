Российская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ на одном из направлений СВО

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении украинского опорного пункта в зоне СВО

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожила опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Ударная группа армейской авиации ВКС уничтожила опорный пункт и живую силу противника на Краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8», — говорится в сообщении.

Все цели успешно поражены, отметили в оборонном ведомстве. В состав группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала 2024 года ВСУ ежедневно теряют в среднем более 800 человек и 120 единиц вооружения. Всего с начала боевых действий Киев потерял свыше 444 тысяч военнослужащих.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.