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20:20, 28 февраля 2024Россия

Российская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ на одном из направлений СВО

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении украинского опорного пункта в зоне СВО

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожила опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Ударная группа армейской авиации ВКС уничтожила опорный пункт и живую силу противника на Краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8», — говорится в сообщении.

Все цели успешно поражены, отметили в оборонном ведомстве. В состав группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

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