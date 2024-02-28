В Австралии 14 тысяч носителей гостайны раскрыли себя в соцсетях

Шеф контрразведки Австралии Берджесс: носители гостайны раскрыли себя в соцсетях

Глава Австралийской службы безопасности и разведки (АСБР) Майк Берджесс запретил секретоносителям раскрывать в интернете информацию о своей работе в связи со случаями иностранного шпионажа с помощью фальшивых аккаунтов в соцсетях. Слова шефа контрразведки передает агентство news.com.au.

«Всего на одном профессиональном нетворкинговом сайте 14 тысяч австралийцев публично хвастаются тем, что имеют допуск к секретной информации или работают в разведывательном сообществе. Некоторые даже раскрыли себя, как офицеров разведки, хотя и доказали этим, что они не особенно хороши!» — заявил Берджесс.

Шеф контрразведки добавил, что понимает желание людей продвигать себя в соцсетях, однако призвал носителей гостайны «не делать себя легкой мишенью» для зарубежных разведок.

Берджесс сообщил, что в данный момент к Австралии приковано пристальное внимание со стороны иностранных спецслужб, уточнив, что шпионам удалось «в течение нескольких лет завербовать целую группу австралийцев». Среди них, по словам Берджесса, был ученый, завербованный разведкой Китая.

Ранее президент США Джо Байден выразил намерение подписать указ о запрете передачи данных о гражданах США в зарубежные страны, прежде всего в Китай, так как американских чиновников обеспокоили случаи шпионажа в интернете.