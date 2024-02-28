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13:50, 28 февраля 2024Силовые структуры

СКР раскрыл число пострадавших от преступлений властей Украины за десять лет

СКР: от преступлений киевского режима пострадала 131 тысяча жителей Донбасса

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Более 131 тысячи жителей Донбасса признаны пострадавшими по уголовным делам о преступлениях властей Украины с 2014 года. Такое число раскрыл председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

По указанным фактам ведомство возбудило более 4,3 тысячи уголовных дел за последние десять лет. При этом около 2,8 тысячи дел, заведенных из-за обстрелов мирных жителей и гражданской инфраструктуры, объединены в одно производство.

Всего от действий вооруженных формирований Украины получили ранения свыше 13 тысяч человек, а еще 5,5 тысячи — не выжили, уточнил глава СКР.

Ранее Бастрыкин сообщил, что следователи возбудили более 1,4 тысячи уголовных дел из-за обстрелов приграничных с Украиной регионов России.

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      Олеся Мицкевич
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