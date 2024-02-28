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01:00, 28 февраля 2024Интернет и СМИ

Такер Карлсон обвинил власти США в сливе информации

Карлсон обвинил власти США в сливе информации о встрече со Сноуденом в Москве
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Sputnik / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что правительство США раскрыло информацию о его встрече с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом в России. Об этом репортер сообщил в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману.

Журналист рассказал, что Сноуден не хотел огласки их встречи в Москве. По словам Карлсона, он никому не сообщил об их встрече с экс-сотрудником спецслужб.

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«Единственная причина, по которой я вам это рассказываю..., (издание — прим. "Ленты.ру") Semafor... сообщило об информации, которую получило от американских разведведомств, которая была слита вопреки моим интересам с использованием моих средств... в якобы свободной стране», — возмутился он.

Такер добавил, что несколько лет назад в ходе его визита в КНДР у него возникли проблемы с телефоном. Оказалось, что устройство отслеживается южнокорейским правительством. В Сеуле предполагали, что журналист поддерживает связь с Дональдом Трампом, занимавшим должность президента США на тот момент.

Ранее издание Semafor написало о встрече Карлсона со Сноуденом в России. Предполагается, что они проговорили несколько часов.

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      Марина Совина
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