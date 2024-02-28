Стало известно о продолжении набора бойцов СВО в колониях

Житель Челябинска рассказал, что бойцов СВО продолжают набирать в колониях

Минобороны России продолжает набирать бойцов специальной военной операции (СВО) в колониях. Об этом рассказал осужденный за сбыт наркотиков житель Челябинска, заключивший контракт с ведомством, пишет Msk1.ru.

По словам мужчины, в 2020 году его осудили на шесть лет из-за найденного сотрудниками ДПС в машине гашиша. Весной 2024 года он мог рассчитывать на досрочное освобождение, однако попал в штрафной изолятор, что подтолкнуло написать заявление с просьбой отправить его на спецоперацию. Пять дней спустя в колонию прибыли представители Минобороны и увезли осужденного, по пути забрав еще нескольких добровольцев из других исправительных учреждений.

Россиянин рассказал, что контракт с заключенными подписывается на год, однако для помилования достаточно прослужить в зоне боевых действий полгода. По истечении срока соглашения желающие могут остаться на спецоперации.

В день подписания контракта заключенных из Челябинска отвезли в Екатеринбург, а оттуда на грузовом самолете в Ростов-на-Дону. При этом некоторым сразу пришли выплаты. «Кому-то миллион на карту упал, а нам — ничего», — возмутился собеседник журналистов.

Он также поделился, что на тренировочные сборы новобранцам из российских колоний дается три недели. Тех, кто не служил в армии, обучают военному делу.

Даже с учетом того, что многие непонятно зачем сюда пошли, для них это все равно благо. Ведь зэки [в колониях] сидят и ничего не делают. Физической подготовки нет. Как бы ни было тяжело, все равно на пользу идет бывший заключенный, отправившийся на спецоперацию

Боец также пожаловался, что девять человек из Челябинска до сих пор не получили положенные выплаты. Обращение к губернатору Алексею Текслеру, по его словам, результатов не принесло. При этом подписанный контракт с Минобороны у россиянина забрали еще в колонии, а копии документа нет. «Все, кто из Екатеринбурга, — у них есть копия контракта, а тем, кто из Челябинска, не дали этих документов. У меня мама ездила в областной военкомат, ей сказали, что нужна копия контракта, — рассказал он. Даже карты банка ПСБ, которые нам выдали, неактивны».

По словам бывшего заключенного, кроме ежемесячной зарплаты в 200 тысяч рублей в месяц, он ожидает и региональную выплату в размере 225 тысяч рублей.

Журналисты обратились в министерство социальных отношений Челябинской области с вопросом о выплатах россиянину. Там объяснили, что контрактники из колоний приравнены к другим участникам спецоперации, заключившим соглашение на территории региона. Документы по еще не получившему деньги бойцу поступили 15 февраля, сообщили в министерстве.

Ранее стало известно, что на спецоперацию отправился бывший депутат Екатеринбургской гордумы, заслуженный врач Олег Кинев, осужденный за расправу над 80-летней пенсионеркой, которую вместе с сообщником обманом заставил составить договор дарения трехкомнатной квартиры. Как выяснилось, сейчас мужчина служит военным врачом в отряде «Шторм Z».

Кроме того, в ноябре 2023 года сообщалось, что в зону СВО отправился житель Владивостока Георгий Повилайко, приговоренный к 24 годам лишения свободы за жестокую расправу над 37-летней женщиной. После свершения преступления насильник покатался на ее машине, выпил и уехал с друзьями купаться на море.

