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22:01, 28 февраля 2024Россия

Стало известно о знакомстве депутата Госдумы с главкомом ВСУ Сырским

Луговой: Сырский не был общительным, старался не выделяться
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Госдумы Андрей Луговой в эфире телеканала «Звезда» рассказал, что был знаком с главкомом ВСУ Александром Сырским во время обучения в Московском общевойсковом командном училище.

По его словам, Сырский не был общительным, старался не выделяться. Как рассказал депутат, нынешнего украинского генерала еле вспомнили люди, которые были с ним в одной роте.

Луговой добавил, что Сырский на отлично сдал экзамены по истории КПСС, философии марксизма и иностранному языку.

Сырский стал главкомом ВСУ в начале февраля, почти сразу он объявил о переходе армии к обороне.

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      Марина Совина
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