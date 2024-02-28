Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:15, 28 февраля 2024Мир

Сын Байдена дал показания по поводу роли отца в своем бизнесе

Хантер Байден заявил, что не вовлекал президента США Джо Байдена в свой бизнес
Хантер Байден (в центре)

Хантер Байден (в центре). Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Сын президента США Джо Байдена Хантер дал показания в Конгрессе, где высказался о роли отца в своих бизнес-операциях. Его слова приводит NBC News.

«Я не вовлекал отца в свой бизнес — ни когда был практикующим юристом, ни в мои инвестиции и сделки, внутриамериканские или международные, ни в качестве члена совета директоров, ни как художник. Никогда», — заявил Байден-младший.

Он также заявил, что преследование семейства Байденов имеет политический подтекст. «Вы распространяли инсинуации, искаженную информацию и сенсации — все это время игнорируя ясные и убедительные доказательства», — выступил с обвинениями сын американского президента.

Хантер Байден должен ответить на вопросы председателей Судебного комитета Палаты представителей США в рамках расследования по процедуре вынесения импичмента его отцу.

В начале декабря 2023 года Хантеру Байдену предъявили девять обвинений в уклонении от уплаты налогов. Он входил в совет директоров частной газодобывающей компании Burisma, где заработал 2,3 миллиона долларов. Его защита при этом называет дело политическим.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу потребовал ускорить поставки техники в российские войска. Что нужно армии?

      Пашинян объяснил требования Армении к ОДКБ

      Войско Польское получит 280 новых отечественных бронемашин разведки

      Россиянин пять лет совращал приемных дочерей и попался силовикам

      Криптомиллиардер попал в тюрьму и стал есть отвратительную еду

      Сын Байдена дал показания по поводу роли отца в своем бизнесе

      Биткоин стоит дороже 60 тысяч долларов. Почему криптовалюта стремительно растет?

      Российский подросток более полугода проходил с куском ботинка в стопе

      Выход множества игр на Playstation отменили

      Уволенная за использование Wi-Fi на борту стюардесса получит миллионную выплату

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше