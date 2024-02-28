Сын Байдена дал показания по поводу роли отца в своем бизнесе

Хантер Байден заявил, что не вовлекал президента США Джо Байдена в свой бизнес

Сын президента США Джо Байдена Хантер дал показания в Конгрессе, где высказался о роли отца в своих бизнес-операциях. Его слова приводит NBC News.

«Я не вовлекал отца в свой бизнес — ни когда был практикующим юристом, ни в мои инвестиции и сделки, внутриамериканские или международные, ни в качестве члена совета директоров, ни как художник. Никогда», — заявил Байден-младший.

Он также заявил, что преследование семейства Байденов имеет политический подтекст. «Вы распространяли инсинуации, искаженную информацию и сенсации — все это время игнорируя ясные и убедительные доказательства», — выступил с обвинениями сын американского президента.

Хантер Байден должен ответить на вопросы председателей Судебного комитета Палаты представителей США в рамках расследования по процедуре вынесения импичмента его отцу.

В начале декабря 2023 года Хантеру Байдену предъявили девять обвинений в уклонении от уплаты налогов. Он входил в совет директоров частной газодобывающей компании Burisma, где заработал 2,3 миллиона долларов. Его защита при этом называет дело политическим.