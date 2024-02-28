Украинские депутаты предложили запретить Telegram

Комитет Рады по свободе слова предложил запретить мессенджер Telegram на Украине

Комитет Верховной рады Украины по вопросам свободы слова поддержал идею запретить в стране мессенджер Telegram. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники круглого стола при комитете «выразили убеждение, что необходимо искать пути для запрета деятельности Telegram». Эту инициативу поддержали «представители медиасообщества, правительственных и общественных институтов»

В декабре 2023 года на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием запретить приложение Telegram на территории страны. По словам автора документа, во время военных действий с помощью Telegram-каналов создается угроза национальной безопасности. Также отмечается, что приложением активно пользуются многие солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины, передавая тем самым свои данные, которые могут быть использованы против страны.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юзов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов оценил мессенджер как вредоносное приложение.

