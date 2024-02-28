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13:14, 28 февраля 2024Бывший СССР

В Белоруссии начнут рассылать SMS-повестки в военкомат

В Белоруссии во втором чтении приняли закон о рассылке SMS-повесток в военкомат

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии депутаты нижней палаты парламента во втором чтении приняли закон по вопросам обеспечения национальной безопасности, который предоставит военкоматам возможность рассылать повестки по SMS. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом отмечается, что рассылка SMS-повесток в мирное время будет является дополнительным источником оповещения. В то же время в период мобилизации в военное время такое сообщение будет являться аналогом обычной повестки.

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Также закон предполагает дать военным комиссарам право ограничивать выезд за пределы Белоруссии людей, уклоняющихся от призыва и нарушающих обязанности по воинскому учету. Кроме того, закон ужесточит ответственность за административные правонарушения против порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета.

Документ также должен быть одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал силовиков ментально подготовиться к третьей мировой войне. По его словам, Белоруссии «не нужна война», однако в то же время он посоветовал отбросить «иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта».

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      Александр Курбатов
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