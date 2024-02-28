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12:38, 28 февраля 2024Мир

В Германии насчитали «небольшое число» западных военных на Украине

Bild: на Украине находится небольшое число помогающих ВСУ западных военных

Фото: Reuters

На территории Украины уже находятся западные военные, которые помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание Bild.

По данным немецкой газеты, «небольшое количество военных» из стран Запада уже сейчас находятся на Украине для оказания помощи ВСУ в области программирования высокотехнологичного оружия — систем противовоздушной обороны и крылатых ракет.

По имеющимся данным, сценарий отправки европейских военных для непосредственного участия в боевых действиях имеет крайне малую вероятность.

Ранее 28 февраля издание Financial Times сообщило, что на Украине сегодня находятся спецназовцы из европейских стран, но об этом «никто не говорит».

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      Лина Пивоварова
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