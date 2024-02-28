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11:06, 28 февраля 2024Россия

В Госдуме отреагировали на сообщения о спецназе стран Запада на Украине

Депутат Госдумы Белик назвал Украину тренажером для западных армий

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В присутствии спецназа стран Запада на Украине нет ничего удивительного. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

Таким образом парламентарий отреагировал на данные о том, что на Украине уже служат бойцы спецназа из разных государств, о чем не сообщается официально. «Сегодняшняя Украина — это не просто полигон, а ультрасовременный реалистичный тренажер для западных армий, где можно отрабатывать тактику действий и новые виды вооружений», — сказал Белик.

Он объяснил, что западные лоббисты воспринимают солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) как бесплатную рабочую силу. По мнению депутата, поставки оружия в страну осуществляются не для помощи Киеву, а «ради заботы о себе любимых на тот случай, если придется столкнуться с таким противником, как Россия».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что на Украину отправят войска стран Евросоюза. Он также объявил о создании девятой коалиции по поставкам Киеву дальнобойного вооружения для глубоких ударов ракетами и бомбами.

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Комментируя словам Макрона, депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев посоветовал ему не лезть в агрессоры и призвал вспомнить в истории, чем обернулось создание коалиции против России. В свою очередь, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель подчеркнул, что отправка Францией войск на Украину станет огромной исторической ошибкой ее президента.

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      Сергей Истомин
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