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09:18, 28 февраля 2024Бывший СССР

В Одессе на объекте критической инфраструктуры произошел пожар

ВСУ: ночью на объекте критической инфраструктуры в Одессе произошел пожар

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Ночью на одном из объектов критической инфраструктуры в Одессе произошел пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале Сил обороны юга Украины.

По данным Вооруженных сил республики (ВСУ), возгорание произошло после повреждения трансформатора на объекте инфраструктуры и дальнейшего замыкания. Отмечается, что к настоящему времени пожар был потушен.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошла серия взрывов. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской и Харьковской областях республики также была объявлена воздушная тревога.

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      Алевтина Запольская
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