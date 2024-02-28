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17:35, 28 февраля 2024Мир

В ООН объяснили отсутствие помощи новым регионам России

УКГВ: ООН не помогает новым регионам России, поскольку считает их украинскими
Йенс Лаерке

Йенс Лаерке. Кадр: Joy Osiagwu / YouTube

Организация объединенных наций (ООН) не помогает жителям новых регионов России, так как считает их украинскими. Отсутствие помощи объяснил пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке, сообщает РИА Новости.

«Ограничения гуманитарного доступа, включая бюрократические препоны, связаны с тем фактом, что эти районы Украины находятся под оккупацией Российской Федерации», — сказал он.

Представитель управления отметил, что в этих регионах работают неправительственные гуманитарные организации, некоторые из них функционируют при финансировании ООН, однако в условиях конфликта и по соображениям безопасности, он не предоставил «дополнительную информацию о партнерах».

Ранее ООН обратилась к донорам и запросила у них 4,2 миллиарда долларов Украине для прифронтовых территорий и беженцев. УКГВ в рамках своего обращения запросило около 3,1 миллиарда долларов для помощи 8,5 миллиона человек на 2024 год.

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      Семен Александров
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