В Приднестровье объяснили призыв о помощи к России накануне послания Путина

Глава МИД ПМР Игнатьев: призыв о помощи к России не связан с посланием Путина

Глава МИД Приднестровья заявил, что призыв непризнанной республики о помощи к России не связан с посланием президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Такое мнение он высказал в интервью «Газете.ру».

«Наверное, нужно у организаторов интересоваться. Но, насколько я могу судить, вряд ли есть какая-то прямая корреляция», — сказал дипломат.

28 февраля стало известно о планах парламентариев Приднестровья попросить помощи у России. В проекте резолюции съезда, адресованном Совфеду и Госдуме РФ, депутаты отметили усиление давления со стороны Молдавии, уточнив, что в регионе проживает более 220 тысяч русскоговорящих граждан.

Президент России огласит послание Федеральному собранию в четверг, 29 декабря. По словам самого Путина, послание будет постановкой задач «на ближайшие как минимум шесть лет».