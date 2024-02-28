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07:12, 29 февраля 2024Наука и техника

В России появится «Тритон»

В России разрабатывают вездеход-амфибию «Тритон» для форсирования водных преград

В России разрабатывают вездеход-амфибию «Тритон» для форсирования водных преград, рассказал РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика «Арго» Константин Багдасаров.

По его словам, сейчас идет сборка опытной модели. Как рассказал Багдасаров, «Тритон» найдет свое применение и в МЧС, и в гражданской сфере. «Одно из самых перспективных направлений применения "Тритона" сегодня - форсирование водных преград с последующим созданием плацдармов в зоне СВО», — добавил он.

Осенью сообщалось об испытании системы «Тритон» для защиты танков от FPV-дронов.

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      Марина Совина
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