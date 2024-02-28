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16:50, 28 февраля 2024Россия

В российском регионе десятки мигрантов получили повестки в военкомат

В Ростовской области десяткам мигрантов вручили повестки в военкомат

Фото: Кошелев Илья / news.ru / Globallookpress.com

В Ростовской области десяткам мигрантов вручили повестки в военкомат. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка полиции в Telegram.

Нарушения были выявлены в ходе рейдов, проведенных в регионе сотрудниками МВД России. У 36 человек было установлено отсутствие отметок о постановке на воинский учет.

Согласно российскому законодательству, после вступления в российское гражданство мигранты обязаны встать на воинский учет. На практике некоторые из них игнорируют это положение закона «О воинской обязанности и военной службе».

Ранее в Челябинской области мигранта лишили российского гражданства за неявку в военкомат. Это произошло после того, как мужчина не явился для постановки на учет в двухнедельный срок. Помимо этого, было установлено, что иностранец предоставил ложные сведения при подаче заявления на получение российского паспорта.

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      Алан Босиков
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