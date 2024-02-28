В российском регионе десятки мигрантов получили повестки в военкомат

В Ростовской области десяткам мигрантов вручили повестки в военкомат

В Ростовской области десяткам мигрантов вручили повестки в военкомат. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка полиции в Telegram.

Нарушения были выявлены в ходе рейдов, проведенных в регионе сотрудниками МВД России. У 36 человек было установлено отсутствие отметок о постановке на воинский учет.

Согласно российскому законодательству, после вступления в российское гражданство мигранты обязаны встать на воинский учет. На практике некоторые из них игнорируют это положение закона «О воинской обязанности и военной службе».

Ранее в Челябинской области мигранта лишили российского гражданства за неявку в военкомат. Это произошло после того, как мужчина не явился для постановки на учет в двухнедельный срок. Помимо этого, было установлено, что иностранец предоставил ложные сведения при подаче заявления на получение российского паспорта.