В США перечислили оружие для «следующей большой войны»

NI: легкий танк M10 и боевые роботы подготовят США к новым войнам

В 2024 году армия США может внедрить ряд новых систем, включая легкие танки M10 Booker, боевые машины пехоты (БМП) XM30 и боевые роботизированные машины, которые подготовят Вашингтон к «следующей большой войне». Особенности вооружения для новых войн перечислили в публикации The National Interest (NI).

«Армия США проходит значительную модернизацию, чтобы адаптироваться к меняющемуся характеру ведения войны, сосредоточившись на крупномасштабных обычных сражениях против таких грозных противников, как Китай и Россия. Этот сдвиг знаменует собой отход от двух десятилетий операций по борьбе с повстанцами», — отметили в материале.

Машина поддержки пехоты M10 Booker предназначена для прокладывания пути механизированной пехоте. Booker получил орудие M35 калибра 105 миллиметров, пулемет M2 калибра 12,7 миллиметра и легкий пулемет калибра 7,62 миллиметра. Также танк оснащен дополнительными датчиками для ведения боя в городских условиях. Машина весом около 40 тонн развивает скорость до 72 километров в час.

Еще одной ключевой системой вооружения станет БМП XM30, которая находится в стадии разработки. Новая машина может заменить устаревающие M2 Bradley. XM30 может получить необитаемую башню с пушкой калибра 50 миллиметров, пулеметом и противотанковыми ракетами.

Также армия США может применить беспилотные машины Robotic Combat Vehicle (RCV). Боевые роботы RCV-Light смогут сопровождать пилотируемую технику и выполнять разведывательные задачи.

В июне издание 19FortyFive писало, что армия США может получить первую партию машин поддержки пехоты M10 Booker в 2024 году.