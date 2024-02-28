В США стало больше пенсионеров-миллионеров

Fidelity: количество пенсионных счетов-миллионеров в США увеличилось на 11,5 %

В США рекордно вырос объем средств на пенсионных счетах граждан. Об этом со ссылкой на данные финансовой компании Fidelity Investments пишет CNBC.

Результат анализа счетов типа 401(k) показал, что их средний размер в прошлом году вырос на 14 процентов по сравнению с 2022 годом и составил 118,6 тысячи долларов. Средний баланс индивидуального пенсионного счета (IRA) также увеличился — на 12 процентов в годовом исчислении, до 116,6 тысячи долларов.

В то же время в США стало на 11,5 процента больше пенсионеров-миллионеров. Количество счетов 401(k) с балансом более 1 миллиона долларов достигло 422 тысяч.

Эксперты связывают динамику пенсионных накоплений с общей тенденцией к восстановлению фондового рынка США. В 2023 году индекс Nasdaq вырос на 43 процента, S&P 500 на 24 процента, а прирост промышленного индекса Dow Jones составил 13 процентов.

Ранее стало известно, что за 2023 год число пенсионеров на учете в Социальном фонде России снизилось на 700 тысяч. На 1 января 2024-го число пенсионеров в стране составило 41,075 миллиона. За год их стало меньше на 1,7 процента — темпы сокращения численности ускорились втрое, однако не побили рекорды 2021 года, когда за год число граждан на пенсии упало на 970 тысяч. Причиной снижения стал перерыв в назначении пенсий по старости из-за реформы.