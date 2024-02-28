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09:28, 28 февраля 2024Среда обитания

В центре Москвы перекрыли дорогу из-за прощания с Лебедевым

Дептранс: в центре Москвы перекрыли дорогу из-за церемонии прощания с Лебедевым

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Дорогу в центре Москвы перекрыли из-за церемонии прощания с председателем Верховного суда (ВС) РФ Вячеславом Лебедевым. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.

Для движения автомобилей недоступен участок улицы Большая Дмитровка от Охотного ряда до Георгиевского переулка. Ограничения будут действовать до 12:00 среды, 28 февраля. Ведомство просит столичных водителей заранее выбирать маршруты с учетом перекрытий.

Лебедева не стало 24 февраля. Председатель ВС ушел на 81-м году жизни, проведя последние дни в больнице.

Должность председателя ВС принадлежала Лебедеву с декабря 1991 года. До назначения он два года возглавлял Верховный суд РСФСР. За время работы в Московском городском суде в середине 1980-х Лебедев участвовал в вынесении обвинительных приговоров по уголовным делам об осуществлении антисоветской деятельности.

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      Александра Качан
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