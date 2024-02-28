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16:01, 28 февраля 2024Силовые структуры

Драка пассажиров в московском метро попала на видео

Полиция задержала троих молодых людей, устроивших драку в московском метро

Полиция задержала троих участников драки в переходе на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена. Запись потасовки «Ленте.ру» предоставили в МВД России.

Попавший на видео инцидент произошел ночью в переходе на станции «Баррикадная». На кадрах видны трое молодых людей, наносящих друг другу удары руками и ногами. Пассажиры повздорили и решили таким образом выяснить отношения. Полицейские доставили задержанных в возрасте от 20 до 25 лет в отдел полиции.

В отношении устроивших драку нарушителей общественного порядка составлены протоколы о мелком хулиганстве, суд назначил им штрафы.

26 декабря сообщалось, что на станции метро «Саларьево» в Москве мужчина сломал челюсть и нос полицейскому. Силовик хотел проверить у него документы, но тот оказал сопротивление и попытался скрыться.

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      Любовь Ширижик
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