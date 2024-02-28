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19:22, 28 февраля 2024Мир

Во Франции призвали выйти из ЕС и НАТО после слов главы ЕК о войне с Россией

Филиппо: Франция должна выйти из ЕС и НАТО после слов главы ЕК о войне с Россией
СюжетРоссия и НАТО:
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Vincent Kessler / Reuters

Франция должна выйти из Европейского союза (ЕС) и НАТО после слов главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о возможной войне с Россией. К выходу из европейского объединения и Североатлантического альянса призвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в посте в X.

«Фон дер Ляйен только что сделала бредовое заявление, напоминающее о грядущей войне с Россией, к которой мы должны готовиться. Давайте оставим ЕС и НАТО, эти военные машины, давайте защитим мир», — сказал французский политик.

Ранее Филиппо прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил возможность отправки западных войск на Украину. Он назвал высказывание Макрона объявлением войны России и подчеркнул, что западные страны стремятся к эскалации конфликта на Украине. По мнению политика, подобные заявления нельзя делать «ради позы».

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      Семен Александров
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