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13:00, 28 февраля 2024Забота о себе

Врач раскрыла неочевидные признаки проблем с печенью

Гепатолог Васильева: на проблемы с печенью могут указывать отеки ног и тошнота

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На скрытые проблемы с печенью могут указывать некоторые неочевидные симптомы, включая отеки ног и тошноту, считает кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, заведующая Центром гепатологии «СМ-Клиника» Наталья Васильева. Их врач раскрыла россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Неочевидными признаками проблем с печенью Васильева назвала ⁠повышенную утомляемость и снижение работоспособности. Как правило, эти симптомы проявляются на начальных этапах заболевания. По словам врача, они объясняются воспалительным процессом в клетках печени — гепатоцитах и тем, что ее интоксикационная функция нарушается при вирусном, лекарственном или алкогольном поражении, а также при жировой болезни печени, метаболических нарушениях и сахарном диабете.

В качестве еще одного симптома гепатолог выделила появление отеков ног. Также на проблемы с печенью часто указывает необъяснимое чувство тяжести в правом подреберье, продолжила Васильева.

Чувство тяжести в правом подреберье может быть проявлением симптомов нарушения желчеотделения, формированием застоя и конкрементов в желчном пузыре и протоках печени. Сигнализировать об интоксикации организма из-за нарушений в работе органа могут стать тошнота, снижение аппетита, изменение вкусовых ощущений

Наталья Васильеваэндокринолог, гепатолог

Кроме того, специалист напомнила, что заболевания печени могут иметь и хорошо известные россиянам симптомы: появление желтого оттенка кожи, увеличение размеров живота, боль в правом боку и лихорадка.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что гепатопротекторы, с помощью которых некоторые злоупотребляющие алкоголем люди пытаются защитить печень, не предотвращают болезни этого органа. По его словам, некоторые лекарства этой категории являются вредными и вызывают токсическое поражение печени.

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      Наталья Обрядина
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