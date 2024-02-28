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16:16, 28 февраля 2024Мир

Захарова назвала вбросом новость о контактах Индии и Германии по помощи ВСУ

Захарова: новость о переговорах Индии и Германии по снарядам для ВСУ — вброс

Фото: Unsplash

Сообщения новостных изданий о ведущихся между Индией и Германией тайных переговорах по закупке боеприпасов в рамках оказания военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) являются информационным вбросом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляцию брифинга публикует сайт российского внешнеполитического ведомства.

«Вбросы идут буквально каждый день, поэтому я не считаю нужным их даже комментировать. Я могу только сказать, что наши страны связывают прочные, проверенные временем узы дружбы. Отношения Москвы и Нью-Дели отличаются самодостаточностью», — сказала она, назвав также отношения двух стран основанными на взаимном уважении.

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Как объяснила Захарова, информационные вбросы о таких контактах не заслуживают внимания, поскольку «индийская сторона зарекомендовала себя надежным и ответственным партнером».

«Российско-индийское военно-техническое сотрудничество, имеющее давние традиции, всегда носило и носит доверительный характер», — добавила дипломат.

Ранее издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Германия тайно ведет переговоры с Индией для покупки у страны боеприпасов и передаче их ВСУ через посредников. Подобные переговоры, подчеркивают авторы материала, также возможны с арабскими, балканскими и африканскими странами, которые имеют большие запасы снарядов.

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      Глеб Бажуткин
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