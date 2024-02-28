Захарова объяснила угрозу нейтрализации Калининграда поддержкой Киева

Захарова: угроза нейтрализации Калининграда нужна для поддержки Киева

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс, заявивший о возможной нейтрализации Калининграда, не имеет полномочий, чтобы делать такие заявления. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».

Кроме того, она назвала угрозы посла элементом информационной войны и пиара. Захарова также объяснила, что подобные заявления необходимы для поддержки Киева.

«Являясь послом, он точно не уполномочен своим государством на что-либо подобное. (…) Но, видимо, такая была поставлена задача. Видимо, нужна многоголосица. Для того чтобы морально, психологически воодушевить, поддержать киевский режим — широким фронтом, вместе с Макроном страны Балтии будут стоять на защите интересов Зеленского», — отметила она.

27 февраля посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс заявил, что в случае конфликта России с НАТО альянс первым нейтрализует Калининград. Он также назвал Балтийское море внутренним морем НАТО.