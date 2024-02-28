Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:30, 28 февраля 2024Бывший СССР

Захарова объяснила угрозу нейтрализации Калининграда поддержкой Киева

Захарова: угроза нейтрализации Калининграда нужна для поддержки Киева

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс, заявивший о возможной нейтрализации Калининграда, не имеет полномочий, чтобы делать такие заявления. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».

Кроме того, она назвала угрозы посла элементом информационной войны и пиара. Захарова также объяснила, что подобные заявления необходимы для поддержки Киева.

«Являясь послом, он точно не уполномочен своим государством на что-либо подобное. (…) Но, видимо, такая была поставлена задача. Видимо, нужна многоголосица. Для того чтобы морально, психологически воодушевить, поддержать киевский режим — широким фронтом, вместе с Макроном страны Балтии будут стоять на защите интересов Зеленского», — отметила она.

27 февраля посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс заявил, что в случае конфликта России с НАТО альянс первым нейтрализует Калининград. Он также назвал Балтийское море внутренним морем НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Германия подняла в воздух истребители. Причиной тревоги стал российский самолет-разведчик

      Овечкин сделал голевой пас в матче НХЛ

      Экс-чиновника отправили в СИЗО за давление на свидетелей

      В России девочка напоила младшего брата средством для мытья плит

      Дженнифер Лоуренс появилась на публике в костюме с откровенным декольте

      iPhone получит долгожданную функцию

      США потребовали от Израиля гарантий соблюдения законов в Газе

      Россиянин познакомился с девушкой в интернете и был изнасилован ее другом

      Врач раскрыл неочевидные причины насморка

      К затонувшему паруснику с сокровищами на 20 миллиардов долларов отправят робота

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше