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14:05, 28 февраля 2024Мир

Захарова заявила о готовности дать ответ на любые военные действия ФРГ

Захарова: Россия даст адекватный ответ на любые военные действия ФРГ

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Россия даст адекватный ответ на любые военные действия ФРГ, которые могут быть направлены против Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«На все те действия, которые уже ФРГ в практическом русле предприняла, будет дан адекватный ответ», — рассказала дипломат.

Ранее Захарова заявила о шоке на Западе от идеи президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Она отметила, что западные политики отмежевываются от слов французского лидера, так как «ничего такого сами не планируют, никого направлять не собираются» и понимают возможные последствия данного решения.

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