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18:28, 28 февраля 2024Силовые структуры

Присягнувший террористам россиянин сел в тюрьму

Суд дал 10,5 года колонии жителю КБР Цееву за присягу ИГ

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 10,5 года лишения свободы жителя Кабардино-Балкарской Республики Нурмухамеда Цеева, присягнувшего запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Первые 2,5 года он проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Суд установил, что Цеев, проживающий в городе Баксане, записал на телефон видео с присягой о вступлении в ИГ и отправил запись террористам.

27 февраля сообщалось, что в Республике Дагестан 66-летней российской пенсионерке дали срок за участие в боевых действиях на стороне ИГ. Жительница Кизилюртовского района покинула Россию и незаконно пересекла турецко-сирийскую границу, чтобы воевать на стороне радикальных исламистов. В Сирии она вступила в одно из структурных вооруженных формирований ИГ.

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      Любовь Ширижик
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