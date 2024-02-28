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04:15, 28 февраля 2024Ценности

Жена Бибера снялась без штанов

Фото: @haileybieber

Жена канадского певца Джастина Бибера Хейли снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенном снимке 27-летняя манекенщица позировала напротив зеркала, отказавшись от штанов. При этом звезда примерила черную ветровку с белыми полосками и капроновые колготки в тон.

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В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки, несколько тонких ожерелий и кольцо. Кроме того, знаменитость распустила темные волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках. «Завтра», — подписала фото Бибер, анонсировав выход чехла собственного бренда Rhode для телефона.

Ранее в феврале жена Бибера сменила имидж и вышла в свет в трендовом образе. Звезда появилась на финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги в наряде жены мафиози, состоящем из леопардовой шубы, джинсов, белой классической футболки и красных туфель-лодочек.

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      Екатерина Ештокина
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