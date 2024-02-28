Зюганов заявил о трижды пройденной службе в армии

Глава КПРФ Зюганов заявил, что проходил службу в армии трижды

Глава КПРФ, руководитель фракции партии в Госдуме Геннадий Зюганов проходил службу в армии трижды. Об этом заявил сам Зюганов во время встречи с журналистами, слова политика приводятся на сайте политического объединения.

Зюганов подчеркнул, что праздник 23 Февраля является для него и его семьи главным в году, так как все его близкие воевали, а сам он трижды служил в армии. Более подробных сведений о трижды пройденной службе Зюганов не привел.

Из биографии политика известно, что срочную службу он проходил в дислоцировавшихся в ГДР войсках радиационной, химической и биологической защиты.

Ранее Зюганов рассказал, что в 2023 году лично вывел 14 синиц и признался, что очень жалеет птиц.

