Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:58, 29 февраля 2024Силовые структуры

20-летний россиянин уклонился от службы и попал под следствие

Под Челябинском возбудили дело против 20-летнего юноши, уклонившего от службы

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Челябинской области возбудили дело в отношении 20-летнего местного жителя, уклонившегося от призыва на военную службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, подозреваемый подлежал призыву. Однако он не приходил в течение 2023 года в военкомат, хотя получал повестки. Дело возбуждено по части 1 статьи 328 («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы») УК РФ. Юноше грозит до двух лет колонии.

Вскоре россиянину планируют предъявить обвинение. Решается вопрос об его аресте.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае суд оштрафовал мужчину за уклонение от воинского призыва.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о состоянии российского супероружия. Армия скоро покажет одно из них

      В Британии узнали о сценариях применения Россией тактического ядерного оружия

      Путин призвал увеличить интенсивность полетов в России

      Напавшего на монаха мужчину пронзила статуя Будды

      20-летний россиянин уклонился от службы и попал под следствие

      Путин анонсировал развитие Севморпути

      На Украине женщины со скандалом прогнали военкомов

      Четверо мужчин обмотались одеялами и попытались сбежать с Украины

      Мать пропавшей в Дагестане студентки в обращении заявила о «19 днях пустоты»

      На Украине анонсировали перестановки в командовании ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше