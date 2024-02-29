20-летний россиянин уклонился от службы и попал под следствие

Под Челябинском возбудили дело против 20-летнего юноши, уклонившего от службы

В Челябинской области возбудили дело в отношении 20-летнего местного жителя, уклонившегося от призыва на военную службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, подозреваемый подлежал призыву. Однако он не приходил в течение 2023 года в военкомат, хотя получал повестки. Дело возбуждено по части 1 статьи 328 («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы») УК РФ. Юноше грозит до двух лет колонии.

Вскоре россиянину планируют предъявить обвинение. Решается вопрос об его аресте.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае суд оштрафовал мужчину за уклонение от воинского призыва.