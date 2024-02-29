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09:43, 29 февраля 2024Ценности

42-летняя Алессандра Амбросио поплавала в море в бикини

42-летняя модель Алессандра Амбросио снялась в бикини на отдыхе в Мексике

Фото: @alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио поплавала в море в откровенном наряде на отдыхе в Мексике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 42-летний бывший ангел Victoria's Secret снялась, лежа на белом песке и в прозрачной воде в черно-белом бикини с цветочным принтом. Упомянутый наряд состоял из трусов с низкой посадкой и бюстгальтера на бретелях с поролоновыми чашками.

При этом звезда продемонстрировала подтянутую фигуру с кубиками пресса. Помимо этого, манекенщица распустила волосы, а в качестве аксессуаров выбрала солнцезащитные очки и кулон с цепочкой.

В январе Алессандра Амбросио показала фигуру в ярком микробикини. Известно, что Амбросио отдыхала на пляже вместе с семьей.

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      Екатерина Ештокина
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