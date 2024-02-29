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14:21, 29 февраля 2024Культура

Асмус спровоцировала слухи о воссоединении с Харламовым

Асмус опубликовала фото с Харламовым и назвала его семьей

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская актриса Кристина Асмус спровоцировала слухи о воссоединении с экс-супругом и отцом ее дочери, комиком Гариком Харламовым. Артистка опубликовала совместную фотографию с бывшим мужем в честь его дня рождения в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В подписи к кадру звезда сериала «Интерны» назвала комика своей семьей. «Семья. С днем рождения», — написала актриса, сопроводив сообщение смайликом в виде сердца.

Фото: @asmuskristina

В комментариях пользователи сети предположили, что пара вновь сошлась, однако ни Асмус, ни Харламов никак не прокомментировали эти догадки.

Звезды поженились в 2013 году, а через год у пары родилась дочь Анастасия. Спустя семь лет артистка и комик решили развестись.

В 2020-м появилась информация, что резидент Comedy Club встречается с актрисой Екатериной Ковальчук. Спустя 3,5 года пара рассталась.

В феврале этого года Ковальчук раскрыла подробности своего состояния после разрыва с комиком.

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