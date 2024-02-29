Блогерша примерила модный наряд для похода в магазин и рассмешила подписчиков

Блогерша Джексон Мелер из Атланты, США, примерила модный наряд для похода в магазин и рассмешила подписчиков. Соответствующий ролик появился в ее TikTok.

На размещенных кадрах 24-летняя юзерша с никнеймом jacksonmoehler продемонстрировала свой образ, в котором отправилась за покупками в местный супермаркет.

Так, инфлюэнсерша примерила темно-зеленые треники, белое боди с длинными рукавами и жилетку поверх него. Помимо этого, девушка надела кроссовки, а в качестве аксессуара выбрала коричневую плюшевую сумку.

Затем Мелер повернулась спиной к камере и показала неожиданную деталь. В области ягодиц блогерши торчала ткань из-под незастегнутого боди. «Я ходила так по магазину, думая что самая стильная, а на самом деле выглядела так, словно у меня выглядывает подгузник», — посетовала она.

Пользователи сети оценили внешний вид девушки в комментариях под постом. «У меня отвисла челюсть», «Как же это смешно», «Спасибо, что рассмешили», «Такое случается с лучшими», — написали они.

Ранее в феврале блогерша показала дизайнерскую сумку из секонд-хенда и вызвала споры в сети. В размещенном видео инфлюэнсерша рассказала, что купила в комиссионном магазине аксессуар вишневого цвета.