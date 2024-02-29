Большинство украинцев признали зависимость успехов на фронте от помощи Запада

КМИС: более половины украинцев считают главным фактором успеха ВСУ помощь Запада

Большинство украинцев считает, что успех Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте во многом зависит от помощи Запада. Об этом сообщил Киевский международный институт социологии (КМИС) по результатам проведенного им опроса.

Мнения о том, что главным фактором успехов Украины является именно помощь Запада, придерживаются 57 процентов респондентов. В число обозначенных мер поддержки вошли оружие, финансы и санкции.

При этом почти половина из тех, кто считает именно зарубежную поддержку наиболее значимой для Украины, признались, что чувствуют усталость Запада от конфликта. Соответствующий опрос КМИС проводил с 17 по 23 февраля 2024 года. В выборку института вошли более тысячи человек.

Ранее в КМИС отметили снижение числа украинцев, верящих в то, что Запад и дальше продолжит поддерживать Украину. Если в конце 2022 года это мнение разделяли почти 80 процентов респондентов, то на февраль 2024 года их доля сократилась до 49 процентов.