Бывший вратарь «Вашингтона» раскритиковал диету Овечкина

Бывший вратарь «Вашингтона» Кельциг назвал диету Овечкина не самой здоровой

Бывший вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Олаф Кельциг высказался о капитане команды Александре Овечкине. Его слова передает Thе Washington Post.

Кельциг раскритиковал диету Овечкина и назвал ее не самой здоровой. «Овечкин — загадка. Он получает удовольствие, но не пытается найти эликсир вечной молодости в вопросе диеты или тренировок. Он игрок старой закалки», — заявил экс-голкипер.

21 февраля 38-летний Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В активе россиянина 838 заброшенных шайб, канадец отличился 894 раза.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон».