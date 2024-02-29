Две роты ВСУ были уничтожены вакуумной бомбой весом полторы тонны

ВКС России уничтожили 250 бойцов ВСУ полуторатонной вакуумной бомбой ОДАБ-1500

ВКС России ударили объемно-детонирующей бомбой весом в полторы тонны по промзоне на луганском направлении, где подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали пункт временной дислокации. По данным разведки, внутри находились две роты — более 250 военнослужащих, они были уничтожены, передает Telegram-канал «Изнанка».

В Telegram-канале «Военкоры русской весны» предположили, что удар был нанесен боеприпасом ОДАБ-1500.