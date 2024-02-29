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13:39, 29 февраля 2024Путешествия

Эстония отказалась закрыть пункт пропуска на границе с Россией

Эстония отказалась закрыть МАПП «Койдула» на границе с Россией

Фото: Jussi Nukari / Globallookpress.com

Власти Эстонии отказались от идеи закрытия международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Койдула» на границе с Россией ради людей. Об этом сообщает ERR со ссылкой на начальника департамента пограничной и миграционной политики министерства внутренних дел (МВД) республики Янека Мяги.

По словам собеседника издания, закрытие погранперехода может привести к потере рабочих мест и усложнит жизни людей, которые трудятся по другую сторону границы. Кроме того, негативными последствиями такого решения могут стать ухудшение положения местных предприятий и сокращение доходов приграничных районов.

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Ранее стало известно, что Эстония по примеру Финляндии может закрыть пограничные пункты на границе с Россией из-за «миграционного давления». Уточняется, что такое решение может быть принято в целях защиты национальной безопасности и общественного порядка.

Финляндия закрыла пропускные пункты на границе с Россией в конце 2023 года на фоне роста потока нелегальных мигрантов. Хельсинки обвиняет Москву в организации их проезда до границы, в России эти обвинения отрицают.

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      Зарина Дзагоева
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