Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:09, 14 февраля 2024Бывший СССР

Эстония заявила о возможном закрытии границы с Россией

Погранслужба Эстонии предупредила о возможном закрытии границы с Россией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония может закрыть по примеру Финляндии пограничные пункты на границе с Россией из-за «миграционного давления». Соответствующее предупреждения опубликовано на официальном сайте погранслужбы Эстонии.

Уточняется, что такое решение может быть принято в целях защиты национальной безопасности и общественного порядка. Как считают в ведомстве, в последние недели Россия «намеренно направляла к эстонской границе группы иностранцев», которые не имели законного права на въезд в Европейский союз.

Как отмечает RTVI, россиянам на КПП в Нарве начали раздавать листовки с информацией о возможном закрытии границы.

Ранее сообщалось, что пограничная служба Финляндии построит дополнительные ограждения на границе с Россией.

На данный момент все пункты пропуска между Россией и Финляндией закрыты по инициативе Хельсинки. Таким образом финляндская сторона пытается не допустить проникновения нелегальных мигрантов, поток которых значительно усилился осенью 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Готовы отступать. Новый главком ВСУ назвал условие для оставления позиций украинской армией

      Женщина «ожила» за несколько минут до собственной кремации

      Мужчины поделились секретами быстрой готовности к сексу после оргазма

      Эстония заявила о возможном закрытии границы с Россией

      Военкор рассказал о потерях украинской армии

      В ДНР начали проверку из-за выброшенного на свалку груза для бойцов СВО

      Путин поздно вечером прибыл в Кремль

      22-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась с голой грудью для журнала

      В Курской области объявили ракетную опасность

      Канада попросила дополнительное время для ответа по делу эсэсовца Хунки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше