Европарламент принял резолюцию по помощи ВСУ и усилению санкций против России

Европарламент одобрил резолюцию по поддержке ВСУ и ужесточению санкций против РФ

Европейский парламент одобрил резолюцию для усиления поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ужесточению санкций против России. Об этом говорится в опубликованном на сайте Европарламента пресс-релизе.

«Все союзники ЕС и НАТО должны поддерживать Украину в военном отношении, выделяя в качестве помощи не менее чем 0,25 процента своего ВВП ежегодно», — говорится в публикации.

Резолюция была принята 451 голосом «за», в то время как «против» выступили 46 депутатов, а 49 воздержались.

Евродепутаты также призвали страны ЕС «немедленно вступить в диалог с оборонными компаниями», чтобы удостовериться в увеличении производства и поставок боеприпасов, снарядов и военной техники для ВСУ. Они также обратились к Палате представителей США, чтобы та «без каких-либо проволочек приняла давно застопорившийся пакет военной помощи» Украине.

Кроме того, Европарламент призвал расширить санкционную политику против России и союзного государства Белоруссии. Среди прочего были предложены запрет на импорт российского урана и металлургической продукции в ЕС и введение полного эмбарго на импорт российской сельскохозяйственной продукции и ископаемого топлива, а также сжиженного природного газа.

31 января крупнейшие партии Европарламента обратились к главам стран ЕС и призвали их отказаться от ежегодных голосований по вопросу оказания помощи Украине с целью недопущения наложения вето одним из государств-членов объединения.