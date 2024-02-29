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21:34, 29 февраля 2024Спорт

Гашек заявил о понимании позиции российских хоккеистов

Гашек заявил, что понимает российских хоккеистов из-за недопуска к турнирам
СюжетСанкции против России:

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек выразил понимание позиции российских хоккеистов из-за отстранения от международных турниров. Его слова приводит Sport.cz.

«Могу себе представить, что если бы мне было 18 или 20 лет и я хотел бы играть в хоккей, хотел бы показывать результаты против лучших ребят из других стран, но мне бы этого не давали», — заявил Гашек. Таким образом он отреагировал на письмо игроков молодежной сборной России к Международной федерации хоккея (IIHF) с просьбой допустить их к матчам.

Ранее игроки молодежной сборной России обратились к IIHF за разъяснением причин, по которым команда пропустила уже три чемпионата мира. 13 февраля IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025.

С февраля 2022 года Гашек активно выступает за санкции против российских спортсменов. Он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России. Также чех отказался считать Матч всех звезд НХЛ праздником и назвал отвратительной рекламой участие в нем российских хоккеистов.

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      Анастасия Борисова
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