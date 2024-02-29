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11:04, 29 февраля 2024Силовые структуры

Вернувшийся с СВО россиянин забил отца колотушкой и попал под суд

В Красноярске экс-участник СВО пойдет под суд за убийство отца колотушкой
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: txking / Unsplash

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 24-летнего местного жителя, расправившегося с 63-летним отцом за его отказ помочь в домашних делах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Молодого человека обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия»). Его дело рассмотрит по существу Иланский районный суд.

Преступление произошло в селе Южно-Александровка в конце ноября 2023 года, когда молодой человек вернулся с СВО, уточняет «МК». Между ним и отцом периодически происходили бытовые ссоры. В очередной раз выпив спиртное, сын пошел кормить поросенка и попросил отца помочь, но тот отказался. Разозлившись, молодой человек схватил деревянную колотушку и нанес многочисленные удары родственнику. Травмы оказались летальными.

Сын полностью признал свою вину.

12 февраля сообщалось, что в подмосковной Ивантеевке мужчина напал на участника СВО. Причиной драки стал дорожный конфликт.

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      Любовь Ширижик
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