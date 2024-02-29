МИД Казахстана прокомментировал приостановку участия Армении в ОДКБ

МИД Казахстана прокомментировал слова Пашиняна о приостановке участия в ОДКБ

Вице-министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко высказался о прозвучавшем заявлении Армении о приостановке участия страны в ОДКБ, его слова передает издание NUR.KZ.

«Каких-либо юридических действий Армения, насколько я знаю, не предпринимала. То есть де-юре Армения не приостанавливает свое членство в ОДКБ», — прокомментировал политик, заметив, что организация продолжит действовать, даже если какая-то из стран приостановит свое участие.

Вице-министр заявил, что Казахстан старается укрепить организацию, которая, по его мнению, важна для обеспечения безопасности в мире: «ОДКБ играла, играет, и будет играть важную роль для Республики Казахстан».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил требования страны к ОДКБ. Он подчеркнул, что Армения всегда действовала в соответствии с документами ОДКБ и «в первую очередь ожидала политической позиции».