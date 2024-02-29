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11:24, 29 февраля 2024Мир

МИД Китая назвал цель поездки спецпредставителя в страны Европы

МИД КНР: цель поездки посланника Ли Хуэя — положить конец конфликту на Украине
Мао Нин

Мао Нин. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Цель поездки спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя в страны Европы — положить конец конфликту на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает РИА Новости.

«Основная цель нынешней челночной дипломатии — положить конец войне и достичь договоренностей, проложив путь к мирным переговорам», — сказала дипломат.

По ее словам, Пекин считает, что затягивание конфликта на Украине не отвечает интересам международного сообщества, и продолжит играть свою особую роль в его политическом урегулировании.

Ранее Мао Нин объявила, что посланник Китая по евразийским делам в марте посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию, чтобы содействовать политическому урегулированию украинского кризиса.

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      Семен Александров
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