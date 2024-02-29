У жившей в подъезде многодетной матери обнаружили еще несколько квартир

Жившая в подъезде многодетная мать владела квартирами и сдавала их внаем

Многодетная москвичка, жившая с детьми в подъезде, оказалась владелицей нескольких квартир. Данные о ранее неизвестном имуществе семьи обнаружила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская в своем Telegram-канале.

По ее сведениям, семья не бедствует. У многодетной матери, помимо квартир, в собственности и зимний дом в Новой Москве. Всю эту недвижимость женщина сдавала внаем. Помимо арендной платы, хозяйка, как отмечается, исправно получала социальные выплаты и пособия.

Детей, вынужденных по желанию матери жить на лестничной клетке, Ярославская называет не иначе как «заложниками корыстных целей взрослого». По словам омбудсмена, женщина прикрывается детьми как живым щитом. Многодетная мать злоупотребляет доверием государства, причем делает это «с эпатажем, с вызовом», считает она. Вместе с тем чиновница признает, что дети москвички ухожены и школой характеризуются положительно.

В начале февраля семья оказалась с вещами на лестничной площадке после того, как ее выселили из съемной квартиры. В столичном департаменте труда и социальной защиты населения на ситуацию отреагировали оперативно. Мать с тремя детьми предложили разместить в социальном центре, где им бы предоставили три спальни, кухню и два санузла.