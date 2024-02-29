Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:01, 29 февраля 2024Среда обитания

У жившей в подъезде многодетной матери обнаружили еще несколько квартир

Жившая в подъезде многодетная мать владела квартирами и сдавала их внаем

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Многодетная москвичка, жившая с детьми в подъезде, оказалась владелицей нескольких квартир. Данные о ранее неизвестном имуществе семьи обнаружила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская в своем Telegram-канале.

По ее сведениям, семья не бедствует. У многодетной матери, помимо квартир, в собственности и зимний дом в Новой Москве. Всю эту недвижимость женщина сдавала внаем. Помимо арендной платы, хозяйка, как отмечается, исправно получала социальные выплаты и пособия.

Материалы по теме:
«В ваших детях бесы». Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
«В ваших детях бесы».Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
31 мая 2021
«Я убил Ивана — и тебя убью» Муж и жена взяли больных детей из детского дома ради денег, а потом расправились с ними
«Я убил Ивана — и тебя убью»Муж и жена взяли больных детей из детского дома ради денег, а потом расправились с ними
19 сентября 2019

Детей, вынужденных по желанию матери жить на лестничной клетке, Ярославская называет не иначе как «заложниками корыстных целей взрослого». По словам омбудсмена, женщина прикрывается детьми как живым щитом. Многодетная мать злоупотребляет доверием государства, причем делает это «с эпатажем, с вызовом», считает она. Вместе с тем чиновница признает, что дети москвички ухожены и школой характеризуются положительно.

В начале февраля семья оказалась с вещами на лестничной площадке после того, как ее выселили из съемной квартиры. В столичном департаменте труда и социальной защиты населения на ситуацию отреагировали оперативно. Мать с тремя детьми предложили разместить в социальном центре, где им бы предоставили три спальни, кухню и два санузла.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Британии готовятся к смерти короля Карла III. Что известно о его здоровье и кто может стать новым монархом?

      Российских водителей предупредили о серьезных изменениях

      ВСУ обстреляли российский регион артиллерийскими минами

      Предложение руки и сердца на борту российского самолета попало на видео

      У жившей в подъезде многодетной матери обнаружили еще несколько квартир

      Ударившего ножом незнакомца на открытии мемориальной доски россиянина арестовали

      В Британии опровергли слухи о продаже авианосца из-за нехватки финансирования

      Шольца обвинили в раскрытии разведданных

      Песков заявил о прямой вовлеченности Великобритании в конфликт на Украине

      Россиянин протащил за своей машиной силовиков и сбросил их на проезжую часть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше